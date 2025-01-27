Некоторые объекты псковского музея не работают 3 февраля

К разработке проекта реставрации планируют приступить арендаторы усадьбы Строганова в порховской деревне Волышово

Более 450 пожилых людей получили помощь от псковского реготделения центра «Помощь рядом»

День работника лифтового хозяйства в России празднуют 1 февраля

Численность населения России к началу 2025 года снизилась до 146,028 млн человек