Культура

Квест о бальных развлечениях пройдёт для псковской молодежи в Доме Беклешова

Историческая квест-игра, которая позволит окунуться в атмосферу музыкально-литературных гостиных и балов XVIII-XIX веков, состоится в Пскове 8 февраля. Мероприятие пройдёт в городской усадьбе Беклешова по адресу: улица Георгиевская, 4, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Программа включает знакомство с дворянскими развлечениями той эпохи, такими как шарады, фанты и язык веера. Участники смогут не только узнать об особенностях культуры прошлого, но и непосредственно поучаствовать в бальных традициях.

Для удобства квест будет проходить в двух группах: первая начнётся в 12:00, вторая — в 14:00. Регистрация на мероприятие для первой группы и для второй проходит отдельно. Важно учесть, что количество мест ограничено — максимум 20 человек в каждой группе. Участие бесплатное.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Сретенский бал: традиции, культура, наследие» при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты.