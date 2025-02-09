Культура

Выставку из «Михайловского» в день памяти Пушкина открыли в Ульяновске

Сегодня, 10 февраля, в день памяти Пушкина, в Ульяновске открыли выставку «“Великий град Петра“. Графика Владимира Алексеева из собрания Пушкинского заповедника».

Фото здесь и далее: Литературный музей «Дом Языковых»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», экспозицию развернули в литературном музее «Дом Языковых» — филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. На выставке представлено 28 воспроизведений графических работ ленинградского графика Владимира Алексеева в редкой технике резцовой гравюры на металле и сухой иглы. Это не только виды северной столицы, основанной первым российским императором и так ярко воспетой Пушкиным, но и иллюстрации к «Арапу Петра Великого», портрет поэта.

Среди первых посетителей новой выставки стали учащиеся ульяновской Гимназии №1, рассказали в ульяновском музее. В «Михайловском» отметили, что музейная коллекция работ петербургского художника довольно велика, очень интересна и чрезвычайно востребована: эту изысканную, поэтичную графику Пушкинский заповедник экспонирует регулярно — как у себя на стационаре, в Пушкиногорском районе, так и за пределами региона, и всегда с должным успехом.

Напомним кроме того, что с «Домом Языковых» музейщики из Святогорья сотрудничают давно и очень плодотворно: уже более шести лет, с октября 2018 года, здесь активно работает виртуальное представительство Государственного Пушкинского заповедника, на базе которого проводят лекции и выставки, подготовленные специалистами из Святогорья, ведут серьёзную межмузейную работу по обмену опытом.

Планируется, что выставка «“Великий град Петра“. Графика Владимира Алексеева из собрания Пушкинского заповедника» в «Доме Языковых» будет открыта для посетителей до 30 июня.