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Культура

Псковские школьники осовременили и «оживили» героев сказки Пушкина

10.02.2025 14:58|ПсковКомментариев: 0

Воспитанники Псковской школы креативных индустрий (ШКИ) создали современные образы героев «Сказки о царе Салтане» и «оживили» их с помощью технологии дополненной реальности (AR). Как сообщила Псковской Ленте Новостей педагог ШКИ Диана Бартенева, творческие работы ребят можно увидеть на выставке «Пушкин 2.0», которая открылась в псковской кофейне в день памяти великого русского поэта Александра Пушкина.

Здесь и далее: фото ШКИ

«Выставка посвящена бессмертной "Сказке о царе Салтане" и представляет собой яркое сочетание классического наследия и современных тенденций в искусстве. "Сказка о царе Салтане" – многогранное произведение, вдохновившее учеников ШКИ на создание уникальных работ, которые переосмысливают классических персонажей в современном контексте», - пояснила педагог.

На выставке представлены современные образы персонажей сказки «Например, белка – это современная певица и блогер Лиза Матрёшка, а Черномор – идейный вдохновитель и основатель Pskov Wake Park Павел Гусар. Эти образы отражают новое восприятие классических героев и их адаптацию к реалиям сегодняшнего дня», - рассказала Диана Бартенева.

«У нашей команды была задача снять видео по сюжету "Сказки о Царе Салтане" в честь дня рождения Пушкина. Но самое главное - у нас была возможность взять любую часть произведения, а также показать ее по-разному. Идея "осовременить" Пушкина пришла случайно: раз мы учимся в отделении видео-съёмки, то почему бы не показать историю об Александре Сергеевиче, пишущем и снимающем сказку?» - отметила ученица отделения фото-видео производства ШКИ Василиса Невзорова.

По словам девочки, чтобы написать «сценарий» к сказке, нужно было получше разобраться в биографии не только Пушкина, но и Гоголя, и Крылова. «Первоначально вместо Ивана Васильевича Крылова у нас должен был быть Лермонтов, жующий пирожок из опилок. Но, поняв, что не все знают об этой истории, как молодой поет съел такое чудо кулинарии, решили взять Крылова, об аппетите которого многие слышали», - пояснила она.

Также ученики ШКИ вдохновлялись японской анимацией, и на выставке можно увидеть отсылки к культовым мультфильмам. Так, превращение царевны Лебедь – это оммаж известной всем «Сейлор Мун».

Специально для проекта студия саунд-дизайна создала треки в современном стиле дрилл и других актуальных направлениях, которые перекликаются с творчеством Пушкина.

Кроме того, выставка активно использует AR-технологии, которые позволят зрителям погрузиться в мир Пушкина и увидеть, как его произведения могут быть интерпретированы в современном контексте.

«В этом проекте ученики ШКИ по-своему разобрали и интерпретировали классическое произведение "Сказка о Царе Салтане", что позволит зрителям увидеть его с новой стороны», - прокомментировал проект «Пушкин 2.0» директор Псковской областной филармонии Александр Боярков.

По его словам, дополненная реальность играет ключевую роль, оживляя персонажей и события сказки и совмещая их с современным контекстом. «Благодаря этому зрители смогут глубже погрузиться в мир, созданный Пушкиным, и открыть для себя новые грани его творчества. Специфика AR-технологии заключается в том, что она программным образом визуально совмещает два изначально независимых пространства: мир реальных объектов вокруг нас и виртуальный мир, воссозданный в специальном приложении», - пояснил Александр Боярков.

Выставка «Пушкин 2.0» работает в кофейне по адресу: Псков, улица Максима Горького, 14/6.
Теги: #Пушкин #школьники #сказка
Источник: Псковская Лента Новостей
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