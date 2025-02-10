Культура

На интерактивную программу «Партизанскими тропами» приглашают псковичей

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества Псковский музей-заповедник представляет специальный военно-патриотический проект «Была война, была Победа», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сразу шесть уникальных культурно-просветительских мероприятий включены в проект. Например, интерактивная программа «Партизанскими тропами».

Программа посвящена партизанскому движению на оккупированных территориях СССР в 1941-1944 годах. В рамках культурно-образовательного мероприятия участники узнают об особенностях быта партизан, боевых задачах, стоявших перед ними, а также смогут «примерить» на себя роль разведчика, связиста, шифровальщика.

Возрастное ограничение: 12+