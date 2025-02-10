Культура

Премьера на ПЛН FM: познавательный проект «Занимательная археология». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию нового познавательного проекта радио «ПЛН FM» (102.6 FM) «Занимательная археология», который вышел 12 февраля.

Автор и ведущий проекта — известный псковский археолог Александр Михайлов. Он рассказал о буднях и уникальных находках, об особенностях археологии Псковской земли, о тайнах, которые хранит земля древней Псковщины, и удивительных открытиях.

Похожа ли работа настоящих археологов на жизнь киношного Индианы Джонса? Каждый ли археолог мечтает найти «свое золото Шлимана»? Как путешествовать во времени с помощью лопаты и других инструментов археолога? Об этом и многом другом, доступно и нескучно — в новом проекте «ПЛН FM».