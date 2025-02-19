Культура

На экскурсию «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» приглашают псковичей

Кабинет литературоведа Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова объявляет о проведении экскурсии «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова». Мероприятие будет проходить в феврале для организованных групп по предварительным заявкам, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Экскурсия с элементами викторины познакомит участников с жизнью и творчеством известного писателя, критика и лауреата государственной премии России Валентина Курбатова. Экскурсионный маршрут пройдет через мемориальное пространство библиотеки, названное именем Русского Златоуста.

Кабинет Курбатова был открыт 25 сентября 2021 года, а уже спустя несколько месяцев, 14 февраля 2022 года, библиотеке было присвоено имя выдающегося деятеля литературы. Экспозиция включает личные вещи Валентина Курбатова — ежедневник, печатную машинку, блок-флейту и другие предметы, а также его литературные и критические работы из фондов библиотеки. Особенное внимание уделено книгам, переданным в дар библиотеке самим писателем.

Во время экскурсии гости узнают интересные факты о местах, которые особенно любил писатель, о музыкальных увлечениях критика, а также о загадочной связи между Курбатовым и дверями. Особое место займут рассказы о коллекции Домового и роли образа Дон Кихота в жизни и творчестве Валентина Курбатова. Завершится мероприятие викториной с ребусами и загадками, посвященными судьбе и наследию писателя.

Продолжительность экскурсии составляет 40 минут. Заявки на участие принимаются по телефону: 8(8112) 72-22-21. Количество человек в группе определяется индивидуально. Услуга доступна по Пушкинской карте. Для дополнительной информации можно связаться по электронной почте: kabinetkurbatova@pskovlib.ru.

Экскурсии пройдут по адресу: улица Профсоюзная, дом 2, 1 этаж, кабинет 102.