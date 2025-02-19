Более 20 проектов псковичей претендуют на звание лучшей «Родной игрушки»

Свыше 20 проектов от представителей Псковской области участвуют во всероссийском конкурсе «Родная игрушка», который проводят общество «Знание» и Движение Первых. Всего организаторам поступило более 28 тысяч авторских идей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Жюри предстоит провести оценку работ, результаты отбора объявят на заседании оргкомитета 3 марта.
Напомним, конкурс был инициирован для того, чтобы выявить и поддержать проекты по производству оригинальных отечественных игр и игрушек, которые разработаны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.
Что касается промежуточных итогов, то лидером по количеству заявок стала номинация «сюжетно-образная игрушка», она объединила более половины всех претендентов. Кроме того, каждый четвертый участник конкурса выбрал для реализации своей идеи формат настольных игр. Конструкторы и сборные модели воплотили в концепциях 6% участников. Номинация «техническая и технологическая игрушка» набрала 3% от общего числа заявок, а «мультимедийный проект» — 4%.
Добавим, что воплотить в жизнь свои идеи решились участники из 89 регионов страны. Экспертам предстоит отобрать несколько десятков концепций в различных номинациях, которые пройдут в следующий этап — «Моделирование».