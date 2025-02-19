Культура

Более 20 проектов псковичей претендуют на звание лучшей «Родной игрушки»

Свыше 20 проектов от представителей Псковской области участвуют во всероссийском конкурсе «Родная игрушка», который проводят общество «Знание» и Движение Первых. Всего организаторам поступило более 28 тысяч авторских идей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Жюри предстоит провести оценку работ, результаты отбора объявят на заседании оргкомитета 3 марта.

Напомним, конкурс был инициирован для того, чтобы выявить и поддержать проекты по производству оригинальных отечественных игр и игрушек, которые разработаны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.

Что касается промежуточных итогов, то лидером по количеству заявок стала номинация «сюжетно-образная игрушка», она объединила более половины всех претендентов. Кроме того, каждый четвертый участник конкурса выбрал для реализации своей идеи формат настольных игр. Конструкторы и сборные модели воплотили в концепциях 6% участников. Номинация «техническая и технологическая игрушка» набрала 3% от общего числа заявок, а «мультимедийный проект» — 4%.

«Конкурс "Родная игрушка“ получился по-настоящему масштабным, он объединил всю страну — от Калининграда и до Владивостока. У меня уже была возможность ознакомиться с некоторыми заявками и, знаете, я лишний раз убедился, что у нас — россиян — огромный творческий потенциал и безмерное уважение к своей культуре и истории. Хочу поблагодарить конкурсантов за их труд и вовлеченность, за понимание, что игрушка — это не просто забава, но проводник в познание мира. Знаете, я искренне считаю, что каждая заявка — это вклад в сохранение культурного кода России, вклад в наше будущее. Вместе у нас получится сделать так, чтобы родная игрушка снова заняла свое место в семьях, детских садах и школах», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Добавим, что воплотить в жизнь свои идеи решились участники из 89 регионов страны. Экспертам предстоит отобрать несколько десятков концепций в различных номинациях, которые пройдут в следующий этап — «Моделирование».