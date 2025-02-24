Культура

Новую улицу могут назвать в честь Анастасии Дроздовой в Великих Луках

Великолукская школа № 16 предложила назвать одну из новых улиц города в честь Анастасии Дроздовой. Эта инициатива нашла поддержку у Российского военно-исторического общества и руководства города, сообщил руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества, краевед и депутат городской Думы Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

В образовательных учреждениях города Великие Луки проходят уроки мужества, посвященные героизму Анастасии Дроздовой.

«Отважная партизанка-разведчица в октябре 1941 года одна из первых в годы Великой Отечественной войны повторила подвиг Ивана Сусанина. Карательный немецкий отряд потребовал, чтобы она показала дорогу в расположение партизанского отряда. Однако Анастасия Дроздова увела оккупантов в противоположную сторону. Каратели не пощадили 18-летнюю девушку и её родителей. Ценою своей жизни разведчица спасла жизни нескольких десятков партизан», - рассказал Дмитрий Белюков.

Вчера краевед провел образовательное мероприятие в средней школе № 1. Дмитрий Белюков рассказал о значительном вкладе коллектива школы № 16 в изучение жизни и героических поступков юной патриотки. Коллектив школы предложил назвать одну из новых улиц города Великие Луки в честь Анастасии Дроздовой, инициатива нашла поддержку у Российского военно-исторического общества и руководства города.

«Вечная память нашим героям!» — заключил Дмитрий Белюков.