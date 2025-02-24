Культура

ТОСы псковского микрорайона «Соколицы» приглашают отметить Масленицу

На Масленицу, 2 марта, псковичей и гостей города приглашают в микрорайон «Соколицы», сообщается в группе территориального общественного самоуправления (ТОС) «Улица Освободителей» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: ТОС «Улица Освободителей» / «ВКонтакте»

Инициатором и организатором праздника выступает ТОС «Улица Освободителей», а в праздничном спектакле примут участие все шесть ТОСов микрорайона «Соколицы».

Мероприятие состоится 2 марта в 13:00.

Ранее сообщалось, что в усадьбе Беклешова в Пскове 2 марта состоится тематическое мероприятие, посвященное Масленице.