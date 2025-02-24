Культура

Пенсионеров приглашают на экскурсии в псковский музей в первую среду месяца

Экскурсии для пенсионеров по специальному предложению проведут в первую среду месяца в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В среду, 5 марта, состоится тематическая экскурсия по выставке «Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо" в России и Пскове», начало в 11:00.

Куратор выставки познакомит гостей с подлинными гравюрами из частного собрания, которые представляют загадочный мир Японии XVIII–XIX веков. Посетители увидят работы таких мастеров, как Окумура Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исода Корюсай, Утагава Кунисада I и Утагава Куниёси.

Экскурсия пройдет по адресу: Двор Постникова, улица Олега Кошевого, дом №2.

Телефоны для записи: +78112292259 и +79113580816.

Также 5 марта состоится сборная экскурсия по выставке «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были», старт в 11:30.

«Вы узнаете об истории нашей страны через призму человеческих судеб на примере уникальных живописных произведений. В выставочном пространстве представлены более ста произведений XVIII-XX веков – от портретов эпохи Просвещения до соцреалистов и нонкомформистов хрущевских времен. Большая часть произведений экспонируется впервые», - отметили в музее.

Экскурсия пройдет по адресу: фойе главного здания Псковского музея на улице Некрасова, дом №7.

Телефон для записи: +78112663311.

Также 5 марта пройдет сборная экскурсия по экспозиции «Живопись древнего Пскова», начало в 12:00 и в 15:00.

Посетители познакомятся с экспозицией, на которой представлены псковские иконы XIV-XVII веков – уникальная художественная культура средневекового Пскова в ее историческом развитии. В выставочных залах Поганкиных палат представлено более 100 сюжетов и персонажей из ветхозаветной и новозаветной истории. Проект завершает собой многолетнюю работу по формированию постоянной экспозиции отреставрированных палат.

Экскурсия пройдет по адресу: фойе главного здания Псковского музея на улице Некрасова, дом № 7.

Телефон для записи: +78112663311.

Также в этот день состоятся сборные экскурсии по Псковскому кремлю, старт в 12:00 и в 15:00.

Экскурсия погружает участников в историю Пскова с первых веков возникновения города, строительства крепости и первого храма во имя Святой Троицы. В ходе экскурсии участники познакомятся с особенностями вечевого строя Пскова, узнают, почему так много храмов было возведено в Довмонтовом городе и где хранится меч князя Довмонта.

Место встречи: информационный центр музея на улице Кремль, дом №4.

Телефон для записи: +78112331065.

В первую среду месяца, 5 марта, еще состоится сборная тематическая экскурсия по выставке «Его величество фарфор!», начало в 14:30.

«Вместе с экскурсоводом вы совершите увлекательное путешествие в мир изысканных форм, ярких цветов и тончайшего мастерства. Собрание музея богато и многогранно – от китайской сахарницы династии Цин (XVII в.) до коллекций Анны Лепорской, сделанных на Ленинградском фарфоровом заводе. Всего на выставке экспонируется порядка 400 предметов, многие из которых представлены публике впервые», - подчеркнули в музее.

Экскурсия пройдет по адресу: фойе главного здания Псковского музея на улице Некрасова, дом №7.



Телефон для записи: +78112663311.

«Напоминаем, что в первую среду месяца пенсионерам и учащимся (студентам) по предъявлению соответствующих документов доступны бесплатные входные билеты на всех объектах музея. Обязательна предварительная запись. Ждем вас в музее!» - добавили в музее.