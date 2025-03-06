Культура

Экскурсия по выставке «Образы Мелетовской стенописи» пройдет в Пскове 8 марта

В Международный женский день в Приказной палате Псковского кремля состоится сборная экскурсия по новой выставке «Образы Мелетовской стенописи», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Выставка приурочена к 560-летию росписи церкви Успения Богородицы в селе Мелётово и посвящена уникальному памятнику высочайшего художественного уровня, который свидетельствует о расцвете псковской монументальной живописи в середине XV века.

Об особой манере письма, редких сюжетах древнехристианской литературы, наиболее известных композициях в росписи храма можно будет узнать на экскурсии. Она пройдет 8 марта (суббота), начало в 11:00. Адрес сбора: улица Кремль, 4.

Телефон для записи: +78112331065.