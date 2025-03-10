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Песни и романсы зазвучат в усадьбе Модеста Мусоргского в Куньинском районе

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Культура

Песни и романсы зазвучат в усадьбе Модеста Мусоргского в Куньинском районе

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Концерт-посвящение «Модест Мусоргский. Песни и романсы», приуроченный ко дню рождения великого композитора, состоится в субботу, 22 марта, в Мемориальном музее-усадьбе Модеста Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника. Изображения: пресс-служба Псковского музея-заповедника Для гостей выступят Дмитрий Кондратьев и Анастасия Карабанова. Дмитрий Кондратьев ведет активную концертную деятельность в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Является солистом и организатором музыкального салона «Новые берега» (город Всеволожск). Анастасия Карабанова – концертмейстер, пианист, преподаватель фортепиано, кандидат искусствоведения. Концерт пройдет 22 марта (суббота) в 15:00. Телефон для записи: + 78114931140.