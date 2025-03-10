Псковский музей-заповедник присоединился к проекту «Голоса Победы»

Псковский музей-заповедник стал участником проекта «Голоса Победы», организованного Музеем Победы. В рамках этой инициативы жителям России предлагается озвучивать фронтовые письма из семейных архивов и отправлять их записи на вечное хранение в Музей Победы на Поклонной горе. Все собранные аудиоматериалы станут частью новой экспозиции «Путь к Победе», открытие которой запланировано к 80-летию Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского музея.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
От Псковского музея-заповедника в проекте участвуют генеральный директор Светлана Мельникова и заведующий сектором новейшей истории Илья Казанцев. Они записали чтения фронтовых писем, которые солдаты отправляли своим близким, не зная, достигнут ли их послания адресатов. Эти письма сохранились в коллекции музея и отражают различные аспекты жизни военных лет.
В фондах музея находятся письма Леонида Творогова, адресованные Сусанне Твороговой и Льву Модзалевскому, русскому и советскому историку литературы, пушкинисту и архивисту. Лев Борисович являлся сыном известного историка литературы и генеалога Б. Л. Модзалевского, внуком известного педагога Л. Н. Модзалевского. Также псковский музей хранит фронтовое письмо Николая Брадиса к родным от 11 февраля 1942 года.
Всего с момента старта проекта в декабре 2024 года в Музей Победы поступило свыше 250 оцифрованных писем времен Великой Отечественной войны и аудиодорожек с их озвучкой. Среди участников акции – музейные сотрудники, которые озвучили фронтовые письма из своих фондовых коллекций, потомки ветеранов, прочитавшие «треугольники», бережно хранившиеся в семьях на протяжении восьми десятков лет.
Участники проекта прислали оцифрованные письма, охватывающие весь военный период – с 1941 по 1945 год. В живой летописи войны можно проследить хронологию событий Великой Отечественной, понять, что происходило на разных фронтах – на суше, в небе, на море.
Музей Победы продлил проект «Голоса Победы» до 30 апреля. К участию в проекте приглашаются сотрудники музеев, в которых представлены коллекции писем времен войны, а также все желающие – дети и взрослые. Им необходимо выбрать наиболее яркие фрагменты писем, сделать их аудиозаписи и фотографии, а также рассказать об авторе. В рамках проекта письма зазвучат голосами потомков ветеранов в залах новой экспозиции Музея Победы.
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо заполнить специальную форму на сайте Музея Победы.