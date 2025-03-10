Красные дипломы получили 8 выпускников заочного отделения псковского колледжа искусств

Состоялся выпуск студентов заочного отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова по специальностям «Социально-культурная деятельность» и «Библиотековедение», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.
Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
В этом году дипломы о среднем профессиональном образовании получили 17 студентов, 8 из них - с отличием.
Многие выпускники уже работают по выбранным специальностям, применяя полученные знания и навыки на практике. Есть и те, кто после окончания колледжа только планирует начать свою профессиональную деятельность в сфере культуры.
Заочное обучение в Псковском областном колледже искусств ведется на базе 9 и 11 классов по специальностям «Социально-культурная деятельность» и «Библиотековедение».