Культура

Красные дипломы получили 8 выпускников заочного отделения псковского колледжа искусств

Состоялся выпуск студентов заочного отделения Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова по специальностям «Социально-культурная деятельность» и «Библиотековедение», сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В этом году дипломы о среднем профессиональном образовании получили 17 студентов, 8 из них - с отличием.

Многие выпускники уже работают по выбранным специальностям, применяя полученные знания и навыки на практике. Есть и те, кто после окончания колледжа только планирует начать свою профессиональную деятельность в сфере культуры.

«Поздравляем всех выпускников с успешным завершением учебы! Желаем им успехов в профессиональной деятельности и надеемся, что они внесут свой вклад в развитие культуры нашего региона, а знания, полученные в стенах колледжа, станут прочным фундаментом для их профессиональной карьеры», - отметили в колледже.

Заочное обучение в Псковском областном колледже искусств ведется на базе 9 и 11 классов по специальностям «Социально-культурная деятельность» и «Библиотековедение».