Культура

Алексей Севастьянов: Утверждение охранных зон в Пскове позволит оперативно вносить изменения в градостроительный план

Утверждение охранных зон в Пскове позволит оперативно вносить изменения в градостроительный план. Об этом председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы границы охранных зон рассматриваем регулярно. И хотелось бы сказать большое спасибо правительству, комитету по охране объектов культурного наследия. Работа была проведена огромная, это работа не одного года. Как пскович я горжусь этим, меня это очень радует, потому что эта программа позволяет не только сохранить память культурного наследия, она позволяет нам в сегодняшних реалиях, в реалиях сегодняшних вызовов ежедневно вносить изменения в градостроительный план намного проще», – сказал Алексей Севастьянов.

Он привел в пример установку туалетов на территории города Пскова, которое теперь будет возможно с меньшим количеством документальных проволочек.

«Там прописаны различные группы зонирования, все очень детально, все очень скрупулезно. Я вам могу сказать, что это большая работа. У комитете по охране ОКН очень многое учли. У нас сейчас с ними идет параллельно очень большая работа по реестру региональных памятников. И она, конечно, позволит сделать наш центр города еще более доступным, еще более привлекательным. Ни для кого не секрет, что у нас есть памятники регионального значения, которые просто физически отсутствуют. Мы вернемся к этому вопросу, но это будет приятная новость для всех», – уточнил Алексей Севастьянов.

Напомним, центральная часть Пскова, ограниченная улицами Воровского, Кузнецкой, Свердлова, Комсомольским переулком и Октябрьским проспектом, получила статус объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения.