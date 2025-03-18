Культура

Неделя детской и юношеской книги пройдет в Пскове

Разнообразные мероприятия, посвящённые Неделе детской и юношеской книги, пройдут в Пскове с 23 по 31 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области.

В программе запланированы презентации новых изданий, литературные квесты, музыкальные и интерактивные программы, встречи с авторами, мастер-классы и книжные выставки.

К участию приглашены известные гости: писательницы Юлия Весова и Нюта Яковлева, художница и комиксистка Ольга Лаврентьева, а также прозаик, арт-критик, ученый и культуролог Юрий Нечипоренко. Они проведут встречи с читателями, поделятся своим опытом и творчеством.