Отечественный фильм «Буратино» выйдет в прокат 1 января

Отечественный фильм «Буратино» (6+) выйдет в прокат 1 января 2026 года, сообщается на портале онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».
Фото: «Кинопоиск»
Главную роль исполнит 14-летняя актриса Виталия Корниенко. Также в съемках фильма примут участие Александр Яценко, Анастасия Талызина, Степан Белозеров, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Фёдор Бондарчук и Светлана Немоляева.
Фильм будет экранизацией сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».