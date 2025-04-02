Культура

Продолжается реставрация Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря

Продолжается реставрация Благовещенской церкви Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Первый каменный храм обители — Благовещенский (1540 год) построен игуменом Корнилием, освящен в 1541 году. Своды украшают фрески XVI века. Можно рассмотреть 12 изображений, связанных с земной и небесной жизнью Богоматери. В алтарной части -композиции с изображением Святой Троицы, архистратига Михаила и архангела Гавриила, сюжет Боговоплощения Иисуса Христа и Причащения апостолов.

Храм в честь Благовещения — трехэтажный, целый комплекс церковных, служебных и хозяйственных помещений. В подклете или цокольном этаже во все века располагались хозяйственные службы. Храм святых благоверных князей Бориса и Глеба располагался на втором ярусе. В 1803 году был устроен еще один придел, во имя Варлаама Хутынского.

Реставраторы приведут в порядок своды и стены, заменят оконные и дверные заполнения, отреставрируют старинные кафельные печи, установят вентиляционное оборудование.