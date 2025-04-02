Культура

«Нечаянного Пушкина» получил в дар музей-заповедник «Михайловское»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» провели творческую встречу с писателем и журналистом Дмитрием Шеваровым.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, ведущий рубрики «Любимые поэты» на одном из самых интересных отечественных сайтов о словесности — портале «Год литературы», автор «Нечаянного Пушкина» (2024) Дмитрий Шеваров привёз в подарок Пушкинскому заповеднику пять своих книг. Это «Двенадцать поэтов 1812 года» (2022), «Три чудесных детства» (2022), «Ушли на рассвете. Судьбы и стихи. 25 молодых поэтов, погибших во время Великой Отечественной», «Тихая пристань. Дневник русской поэзии» и, собственно, «Нечаянный Пушкин».

Дмитрий Шеваров на творческой встрече в «Михайловском». Фото предоставлено музейной службой информации

«Каждое из изданий по-своему чрезвычайно интересно, рассказывает заведующая музейной научной библиотекой «Михайловского» Людмила Беляева. — Тихая пристань…», например — это своеобразный литературный календарь на год. В сборник включены стихотворения и дневниковые записи более чем шестидесяти поэтов и прозаиков, представляющих разные эпохи, от XVIII столетия. При том эта антология составлена не по алфавиту, не по какой-либо условной «значимости автора», а по датам создания стихотворений и прозаических отрывков».

Книга о поэтах времён Отечественной войны 1012 года — современниках Пушкина возвращает сегодняшнему читателю имена стихотворцев, практически ему неизвестных, но весьма и весьма популярных в начале XIX столетия — Н.И. Гнедича, С.Н. Марина, князя П.И. Шаликова, С.Н. Глинки. Кроме того, литературно-биографические очерки содержат многие, до того бывшие неизвестными широкой аудитории истории о военной службе таких знаменитых поэтов, как Василий Жуковский, князь Пётр Вяземский, Константин Батюшков. А ведь именно их поэтическими и ратными деяниями та война стала для Пушкина и его товарищей-лицеистов «временем славы и восторга» и осталась в памяти благодарных потомков одной из самых романтических эпох российской истории.

Ожидаемо, особый интерес у сотрудников «Михайловского» вызвал увидевший свет в прошлом году «Нечаянный Пушкин. Читательский дневник», проиллюстрированный рисунками знаменитых Трауготов. Это — наблюдения и размышления, над текстами Пушкина, часто — неожиданные их сопоставления, проч., проч. Тайну определения «нечаянный», вынесенного в заглавие книги, в предисловии к изданию раскрывает Наталья Михайлова, главный научный сотрудник Государственного музея А. С. Пушкина: «Говорим же мы — нечаянная радость, то есть радость, которую мы не чаяли, не ожидали, а вдруг вот она…».

В ходе творческой встречи, участниками которой стали не только сотрудники «Михайловского» но и работники Пушкиногорской районной библиотеки, другие жителя Святогорья, Дмитрий Шеваров представил свои книги, рассказал о работе над ними и о людях, так или иначе помогавших ему в этом труде. Отдельные слова сердечной благодарности писатель адресовал другу и соратнику музея, литературному критику и чуткому читателю Валентину Курбатову, назвав его своим литературным маяком по жизни. В «Михайловском» добавили, что с особым чувством гость побывал на развёрнутой сейчас в Научно-культурном центре музея фотовыставке «А дальше была просто жизнь» памяти известного псковича.

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Новые книги Дмитрия Шеварова пополнили фонды научной библиотеки Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В учреждении напомнили, что её фонды поистине уникальны. Здесь собрана богатая коллекция книг современных писателей с их автографами, а кроме того, литература о Пушкине и его времени, многие и многие редкие издания не только по литературе, но и по другим видам искусства. При этом библиотека постоянно растёт как за счёт новых приобретений, так и за счёт книг-даров от их авторов и даже от читателей, заинтересованных в «продвижении» полюбившейся книги. Важно, что заповедной научной библиотекой может пользоваться любой житель и даже гость Пушкиногорского района. Для того, чтобы работать в её читальном зале, достаточно написать соответствующее заявление на имя директора «Михайловского» Георгия Василевича.