Культура

«Квартирник»: Народный хор «Радуга» с полувековой историей о современном творчестве и новом худруке. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 апреля. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Псковской области разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову пришел Народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Радуга». Хор «Радуга» был создан в 1975 году на заводе тяжелого электросварочного оборудования талантливым музыкантом Михаилом Уником. На эфир пришли художественный руководитель и хормейстер Елена Самедова, а также:

Маргарита Баринова (староста);

Ирина Егорова;

Евгения Игнатьева;

Надежда Семёнова;

Вера Стражина;

Наталья Филиппова;

Сергей Соколов (баянист).

Как получилось, что из работников завода был основан творческий коллектив? Что из себя представляет «Радуга» сегодня? 18 апреля в зале «Дома офицеров» будет концерт «Праздник песни и души». Что ждёт зрителей?