Культура

Участники научной конференции в Ставрополе узнали о военной истории «Михайловского»

Учёный секретарь Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Эдуард Узенёв принял участие в работе Всероссийской научно-практической конференции музейных работников «Помните! Через века, через года...».

Эдуард Узенёв. Фото с сайта Министерства культуры Ставропольского края.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике эта конференция была посвящена роли учреждений культуры в сохранении памяти о событиях Великой Отечественной войны и её героях и проходила в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. В чтениях приняли участие специалисты из федеральных, краевых и муниципальных музеев Москвы, Волгограда, Псковской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — Алании, Дагестана, Краснодарского края, Луганской Народной Республики, Ставропольского края.

В «Михайловском» уточнили, что доклад Эдуарда Узенёва был включён в программу пленарного заседания, открывающего конференцию. В своём выступлении учёный секретарь Пушкинского заповедника рассказал коллегам об истории «Пушкинского уголка» в годы войны и оккупации, о послевоенном восстановлении музея и о его современной экспозиционно-выставочной и просветительской работе, так или иначе раскрывающей тему Великой Отечественной.

Кроме пленарного заседания в программе ставропольской конференции «Помните! Через века, через года...» были предусмотрены тематические секции. Материалы чтений в ближайшее время планируются к изданию, отметили их организаторы, подчеркнув, что «…Опыт каждого музея — и крупного регионального, и скромного сельского — в деле сохранения исторической правды сегодня особенно важен».

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили: «Несмотря на немалое расстояние, отделяющее Пушкиногорский район Псковской области от Ставропольского края, специалисты двух наших музеев поддерживают плодотворные рабочие связи. Так, в апреле прошлого, юбилейного пушкинского года руководители двух учреждений подписали договор о творческом сотрудничестве. Тогда же Пушкинский заповедник открыл в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве большую выставку «Приют, сияньем муз одетый», тем самым дав старт празднованию 225-летия со дня рождения поэта на Северном Кавказе.