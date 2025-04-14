Культура

Пейзажи из числа художественных документов эпохи экспонирует «Михайловское»

Виртуальную выставку произведений художника-фронтовика Бориса Щербакова открыл сегодня Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» в своём официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта цифровая экспозиция развёрнута в рамках многолетнего интернет-проекта «Художник и музей» в специальной рубрике, стартовавшей в год 80-летия Великой Победы и посвящённой творчеству живописцев и графиков, прошедших через горнило Великой Отечественной. Тэг этого раздела — #художник_и_музей_ВОВ.

Борис Щербаков. Святогорский монастырь (1936). Из фондов музея-заповедника.

«Творчество Бориса Щербакова — уникальное явление в русском искусстве ХХ века, чьи произведения не просто хранятся, но и активно экспонируются крупнейшими российскими музеями, среди которых Третьяковская галерея и Русский музей», — рассказали в «Михайловском». Полотна Бориса Щербакова также украшают собрания многих музеев бывшего СССР, есть они в Белом доме и конгрессе США. Без малого двадцать живописных работ мастера, народного художника СССР, находятся в фондах Пушкинского заповедника.

В «Михайловском» рассказали, что потомственный художник, в 1939 году Борис Щербаков окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры; пробовал себя в различных жанрах: писал исторические картины, портреты, натюрморты, пейзажи. В первые дни Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной армии. Пройдя обучение, стал командиром сапёрного взвода, и уже осенью 1941 года участвовал в подготовке обороны Москвы перед гитлеровским наступлением.

Позже, до конца войны, Щербаков был фронтовым художником на Западном, Ленинградском и Прибалтийском фронтах: выезжал на передовую, писал портреты отличившихся в боях солдат и офицеров. В его активе — более 80 военных работ. Показательно, что, наряду с пейзажем, именно портрет становится ведущим жанром для живописца и в послевоенное время.

В музее привели ещё один интересный факт: в 1956 году Борис Щербаков с группой художников работал в ГДР над созданием копий картин, возвращённых Дрезденской галерее — шедевров Рубенса, Мантеньи, Рембрандта, Веласкеса, многих других. При этом копии требовалось выполнить, повторяя сам процесс письма в технике старых мастеров. Художник с огромным увлечением приступил к сложной задаче и, по свидетельствам специалистов музейного дела, прекрасно с ней справился.

Отметив, что в наследии Бориса Щербакова много видов литературных мест России, в Пушкинском заповеднике уточнили, что первые свои пейзажи Михайловского он сделал в 30-е годы прошлого века, будучи студентом Института имени Репина. К настоящему времени эти работы стали ещё и своего рода художественным документом эпохи, сохраняя облик окрестностей Михайловского в послереволюционные и предъюбилейные, до 1937-го, годы.

Приезжал живописец в псковские пушкинские места и позже, в 1960-е.

Сегодняшняя цифровая экспозиция представляет вниманию посетителей и подписчиков официального сообщества «Михайловского» в социальной сети, живопись, созданную в разные десятилетия прошлого века, подчеркнули в службе информации музея

Борис Щербаков. Михайловское. Уборка сена. Полдень (1964). Из фондов музея-заповедника.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в соцсети более четырёх лет назад, в конце июля 2020 года, и по сей день пользуется заслуженным вниманием интернет-пользователей. Виртуальных посетителей здесь регулярно знакомят с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. В музее подчеркнули, что этот проект важен как для собственно «Михайловского», так и для его потенциальных гостей: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».