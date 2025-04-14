Культура

Одна из экспозиций псковского музея закрыта 15 апреля для реновации

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря и постоянная экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в Пскове недоступны для посещения 15 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в музее.

Ранее сообщалось, что посещение экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» ограничат в апреле в связи с проведением работ по реновации.