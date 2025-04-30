Культура

Встреча с художником-миниатюристом и иконописцем пройдёт в Изборске

В выставочном зале музея-заповедника «Изборск» 11 мая состоится творческая встреча с известным российским художником-миниатюристом и иконописцем Денисом Молодкиным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Изборского музея

Художник расскажет о старинной Мстёре, откуда он родом, о своем пути в искусстве, о творческом замысле триптиха «Слово о полку Игореве», его образах и символах, знаковой системе и визуальных шифрах.

«Я хочу, чтобы встреча состояла не только из моего рассказа, а прошла больше в форме диалога и свободной дружеской беседы со зрителями», - отметил Денис Молодкин.

Эпическое живописное панно «Слово о полку Игореве» стало эмблемой выставки изобразительного искусства «Крепость», посвященной 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Выставка завершает свою работу 11 мая 2025 года.

На встрече с Денисом Молодкиным можно будет приобрести каталог выставки «Крепость» и получить автограф художника.

Время и место встречи: 11 мая в 14.00. Изборск, улица Печорская, 37. Выставочный зал.