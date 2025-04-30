Культура

Акция «Книги – в сельские библиотеки» вновь стартовала в Псковской области

В Псковской области «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом «Земляки» запустила новый этап акции «Книги — в сельские библиотеки». В этот раз идет сбор детских книг для библиотек в районах Псковской и Курской областей, сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«Впереди — летние каникулы, и многие дети отправятся в деревни к бабушкам и дедушкам. Важно, чтобы у них было, что читать — не только по школьной программе, но и для души: приключения, сказки, комиксы, журналы. Каждая книга, которую вы подарите, станет для ребенка настоящим другом, откроет новые миры и, возможно, разовьет любовь к чтению на всю жизнь», — отметил депутат Госдумы, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский, дав старт акции.

Что можно приносить:

детскую художественную литературу;

книги из школьной программы;

познавательные журналы и комиксы;

энциклопедии и сборники сказок.

Пункты сбора работают на базе общественных приёмных партии «Единая Россия».

Время работы общественных приемных: понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Сбор книг продлится до 30 мая включительно.

Впервые акция по сбору книг для сельских библиотек стартовала в мае прошлого года в рамках партпроекта «Культура малой Родины» — при поддержке партии «Единая Россия» и фонда «Земляки». Тогда удалось собрать более 5 тысяч книг для 10 сельских библиотек. А позднее были собраны и переданы книги и в Донецк — к 155-летию столицы ДНР.

Всех неравнодушных жителей Псковской области приглашают присоединиться к акции «Книги — в сельские библиотеки». Издания можно передавать через общественные приемные партии в своем муниципалитете.