Выставка к 80-летию Победы откроется в музее истории города Печоры

В Музее истории города Печоры состоится открытие выставки, приуроченной к 80-летию Великой Победы. Это большой выставочный проект «О тех, кто защищал Родину…», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
На выставке будут представлены художественные работы печорского художника А. Н. Стягликова: портреты печерян – ветеранов Великой Отечественной войны; фотоработы Е. Плинер, рассказывающие о мирной жизни ветеранов войны; а также стендовый блок, подготовленный сотрудниками музея на основе фондовых документов и фотографий, рассказывающий о людях, вставших на защиту своей родной земли в первые дни войны, освобождавших печорскую землю от немецко-фашистских захватчиков, печерянах, посвятивших многие годы своей жизни поисковой работе.
Выставка откроется 8 мая в 13:00.