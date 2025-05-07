Путин поручил разработать федеральный проект по развитию музеев до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Союзом музеев России разработать и утвердить федеральный проект, направленный на развитие музеев в стране до 2030 года. Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации разработать совместно с Союзом музеев России и утвердить федеральный проект по развитию музеев России на период до 2030 года», - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения - до 30 ноября 2025 года, пишет ТАСС.