Культура

В «Михайловском» открыли виртуальную фотовыставку о Любови Гейченко к дню её 105-летия

Сегодня, 17 мая, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вспоминают Любовь Гейченко, жену и верного соратника, надёжную опору легендарного хранителя «Пушкинского уголка» Семёна Гейченко. Она родилась в этот день, 105 лет назад, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в информационной службе музея.

Виктор Ахломов. Михайловское. Л.Д. Гейченко (справа) на Горбатом мостике. 1982 год. Из фондов музея-заповедника

По случаю этой круглой даты музей открыл небольшую цифровую фотовыставку в своём официальном сообществе в социальной сети ВКонтакте. «Кадры, запечатлевшие Любовь Джалаловну в разные годы, дома и на торжественном приёме в Колонном зале Дома Союзов, с родственниками и с видными деятелями искусств, выполнены известным фотографом, титулованным корреспондентом «Известий» и многолетним другом Пушкинского заповедника Виктором Ахломовым. Сейчас они хранятся в фондах «Михайловского», — уточнили в музее.

В музее также добавили, что вклад Любови Гейченко в дело восстановления и послевоенного развития Пушкинского заповедника, возможно, не так заметен, как работа её знаменитого супруга, но тем не менее весьма значим. «Своим бескорыстным трудом и любовью к делу она оставила глубокий след в музейной летописи. Несколько лет Любовь Джалаловна руководила библиотекой музея, а потом, после небольшого перерыва, с 1964 года и до конца жизни, занималась учётом музейных фондов. Но, главное, она обладала способностью создавать неповторимую атмосферу гостеприимства, помогая Семёну Степановичу принимать в доме большое количество гостей, среди которых были и знаменитости — поэты, писатели, художники, музыканты, деятели науки и культуры, а также обычные посетители музеев и доброхоты», — рассказали в музее.