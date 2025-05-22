Культура

Шерстяной коврик научат плести в музее-заповеднике «Изборск» 23 мая

Четыре творческих мастер-класса пройдут в музее-заповеднике «Изборск» 23 мая в рамках закрытия выставки павловопосадских платков и шалей «Плат узорчатый: и тепло, и в розах». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Участники встречи научатся плести шерстяной коврик, создадут бусы из платочных заготовок, сделают авторскую открытку и бумажный мини-платок.

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В этот же день в музее пройдёт этно-дефиле на котором будут представлены женские костюмы, сшитые с использованием павловопосадского платочного лоскута. Автор уникальной коллекции костюмов – историк, директор Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса Ирина Ушакова.

Место проведения: музейная мастерская в доме купца Шведова (улица Печорская, 32).