Культура

Псковичей приглашают на лекцию о сложностях истории кино

28 мая в Псковском городском молодёжном центре состоится лекция «Что такое история кино?», которую проведёт кинокритик Юрий Бойцов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодежный центр

В ходе лекции участники рассмотрят важнейший вопрос – что означает понятие «история кино» и почему простое перечисление фильмов и дат не передаёт полной картины. Участники обсудят, как современные подходы к анализу кино зачастую упускают из виду важные вещи: особенности восприятия зрителями, природу самих фильмов и странности кинообраза.

Лектор намерен переосмыслить общепринятые взгляды, поставив под сомнение существующие подходы и подняв вопросы, редко обсуждаемые специалистами и зрителями.

«Эта лекция – не традиционный исторический обзор, а приглашение к размышлению о самой возможности и проблематичности написания истории кино, о том, что скрывается за фасадом привычных нарративов и почему подлинная "история" кино может быть куда сложнее, чем кажется», - отмечает Юрий Бойцов.

Мероприятие пройдёт 18:00 по адресу: улица Максима Горького, 15.

Участие бесплатно, но необходима предварительная регистрация.