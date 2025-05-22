Псковичей приглашают на лекцию о сложностях истории кино

28 мая в Псковском городском молодёжном центре состоится лекция «Что такое история кино?», которую проведёт кинокритик Юрий Бойцов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодёжном центре.
Фотография: Псковский городской молодежный центр
В ходе лекции участники рассмотрят важнейший вопрос – что означает понятие «история кино» и почему простое перечисление фильмов и дат не передаёт полной картины. Участники обсудят, как современные подходы к анализу кино зачастую упускают из виду важные вещи: особенности восприятия зрителями, природу самих фильмов и странности кинообраза.
Лектор намерен переосмыслить общепринятые взгляды, поставив под сомнение существующие подходы и подняв вопросы, редко обсуждаемые специалистами и зрителями.
Мероприятие пройдёт 18:00 по адресу: улица Максима Горького, 15.
Участие бесплатно, но необходима предварительная регистрация.