Псковичей приглашают на творческую встречу с почётным гражданином Николаем Мишуковым

Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва приглашает 4 июня на творческую встречу с членом Союза композиторов России, Почётным гражданином Пскова Николаем Мишуковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечная система Пскова.
Мероприятие приурочено ко Дню русского языка и Пушкинскому дню России.
Во встрече примут участие Наталья Дрейлих, Валерия Дунюшкина, Марина Мариненко, Ирина Полякова и Светлана Пустошная.
Начало мероприятия в 17.00 по адресу: Псков, площадь Ленина, дом 3 (актовый зал).