Культура

Александр Козловский наградил команду музея великолукской школы №1 за конкурс «Знать, чтобы помнить»

Музей великолукской школы №1 занял третье место в региональном этапе всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить». Дипломы призерам вручил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Рад был познакомиться с командой музея школы №1 города Великие Луки. Музей занял почетное третье место в региональном этапе всероссийского конкурса "Знать, чтобы помнить", организованного "Единой Россией"», - сказал Александр Козловский .

История школьного музея уходит корнями в 50-е годы XX века. Тогда при школе по инициативе учителя географии Елены Петровой начало работу общество имени Обручева. Первая полноценная экспозиция была открыта в 1967 году — этот год считается официальной датой рождения музея.

Многие годы музей возглавляла Заслуженный учитель РФ Валентина Дмитриева. Сегодня работу музея продолжает педагог дополнительного образования Екатерина Степанова.

В экспозиции более 5 тысяч экспонатов, из них почти 2600 — это подлинники. Особое внимание уделено событиям Великой Отечественной войны: обороне Великих Лук, подвигам учителей и учеников, ушедших на фронт, освобождению города. Среди экспонатов — подлинные документы, письма, личные вещи участников войны, в том числе выпускников школы.

«Музей стал настоящим центром патриотического воспитания: здесь проходят встречи с ветеранами, музейные уроки, "уроки мужества" и краеведческие мероприятия», - отметил Александр Козловский.

После знакомства с музеем дипломы призёров депутат вручил директору школы Елене Воробьёвой, руководителю музея Екатерине Степановой, заместителю директора по воспитательной работе Светлане Кондаковой, а также автору конкурсного видеоролика — ученику Дмитрию Беллавину.