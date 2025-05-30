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Культура

Делегация из китайского Мяньяна посетила Псковский кремль

06.06.2025 13:56|ПсковКомментариев: 0

Официальная делегация из города Мяньяна во главе с заместителем мэра Народного правительства Хуан Бо 5 июня прибыла в Псков. Стрельцы Псковского кремля провели делегацию по крепости и поведали об основных вехах истории Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Как уточнили в музее, гости оказались крайне впечатлены грозной архитектурой Крома и многовековой историей Псковщины. 

Город Мяньян – город-партнер Пскова с 1992 года. Ранее заместитель мэра Хуан Бо открывал выставку о Пскове в Мяньяне на фестивале «Цвет белой стены», а глава города Пскова Борис Елкин в ответ открывал выставку о Мяньяне в Пскове. 

Напомним, у Пскова есть два города-партнера в Китае. С 1992 года - Мяньян, а с 2021 года – Цзинин. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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