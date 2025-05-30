Культура

В галерее ПсковАрта открывается выставка живописи петербургского художника Александра Визиряко «Евразия»

11 июня в галерее ПсковАрта «Дом на Набережной» открывается выставка живописи петербургского художника Александра Визиряко (1958 – 2024) «Евразия», сообщили Псковской Ленте Новостей в в галерее.

Фотографии: ПсковАРТ

Александр Визиряко знаком псковскому зрителю, его живописные полотна уже выставлялись в Пскове. Но эта выставка станет первой персональной в городе, где живут и творят его настоящие друзья и единомышленники.

Проект «Евразия», представленный на выставке – плод многолетних раздумий, поисков путей развития русского авангарда. Евразия – это территория сердца, говорил Александр, она простирается от степей Монголии и Казахстана, через Уральский хребет и север России до полей Донбасса. Одновременно художник погружает зрителя в архаическое прошлое планеты, начало времён, показывает архетипы единства человека и природы. Лошадка – древний знак, символ прапространства, сгусток мысли на плоскости: присутствует практически на всех картинах, отсылает в глубину веков и близка современному человеку.

Минимализируя форму до знака, художник создает собственный язык пространственных ощущений. Воздушно-прозрачные новеллы являют статуарность лаконичных фигур человека и животных. Знаки видимого, взятые из реальной жизни, обработанные творческой мыслью автора, превращаются в трансцендентные символы, пульсируют ритмом внутренней гармонии.

Александр Визиряко - член Творческого Союза Художников России (IFA), Профессионального Творческого Союза «Товарищество «Свободная культура» Пушкинская, 10», объединения «Школа «Храмовая стена», лидер сообщества художников Зеленогорска.

Куратор выставки Эдуард Шарипов.

Вернисаж 11 июня с 17 до 19 часов по адресу: город Псков, улица Советская набережная, дом 9.