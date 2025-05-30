День России отметят в псковском музее 

Знак «тупик» исчез с перекрестка улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове

В Пскове почти каждый второй старшеклассник выполняет «домашку» с помощью ИИ — опрос

В МВД предупредили о фишинговых рассылках о выплатах в честь Дня России

Сотрудник музея в Псковской области упал со стремянки и сломал плечо