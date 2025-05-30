День России отметят в псковском музее 

День России отметят в музейном комплексе «Двор Постникова» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фотографии: Псковский музей-заповедник
Гостей музея ждут:
- Открытие праздника с участием заслуженного коллектива Театр танца «Русские узоры».
- Экскурсия по выставке «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков», приуроченная к 100-летию блаженной кончины Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.
- Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века. Малая Родина». Именно в конце XIX столетия в России появились первые поздравительные открытки. На мастер-классе гости смогут своими руками создать ретро-открытку в стилистике того времени.
- Экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам». Гости узнают о событиях 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения. Центральное место в экспозиции занимает фигура Петра Витгенштейна и его герб, на котором находится девиз «Чести своей никому не отдам».
- Творческое задание «Моя Россия». Гостей ждет мастер-класс по созданию уникального коллажа, демонстрирующего разнообразие и многогранность России. Каждый сможет выбрать, что для него значит его любимая страна, и создать творческое произведение на память.
Мероприятия пройдут 12 июня во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Посещение бесплатно. Телефоны для записи: +78112292259, +78112292260, +79113580816.