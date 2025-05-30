Культура

Начинается видеотрансляция программы «Грани развития» о художественном образовании в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Грани развития», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - Заслуженный художник РФ, секретарь Союза художников России и председатель Псковского регионального отделения «Союза художников России» Виктор Лысюк.

Ведущая Анастасия Осипова поговорит с ним о художественном образовании в Пскове. Как оно изменилось за последние годы? Какие учебные заведения Виктор Лысюк рекомендует для юных талантов? На что обратить внимание, чтобы выявить талант у ребенка? Потеряет ли мир потребность в художниках с появлением искусственного интеллекта?