Культура

На «День семьи, любви и верности» приглашают псковичей в музей Софьи Ковалевской в Полибино

В усадьбе Корвин-Круковских в Полибино 6 июля с 14:00 до 19:00 пройдет мероприятие «День семьи, любви и верности». В программе — увлекательные экскурсии, захватывающие квесты, творческие мастер-классы и фотозона для запоминающихся снимков, сообщили в группе «Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: «Мемориальный музей-усадьба С.В. Ковалевской» / «ВКонтакте»

Кроме того, в этот день в музее будет работать планетарий, где гости смогут насладиться звездным небом и узнать много нового о космосе.

Для удобства гостей из Великих Лук будет организован 40-местный автобус, который отправится в 13:00.

Музей приглашает волонтеров, которые могут принять участие в организации мероприятия, а также творческие коллективы из города Великие Луки и Великолукского района для потенциального сотрудничества.

Напомним, ранее, в день 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской, первой в мире женщины - профессора математики, ее историей «ПЛН-ТВ» открыло цикл «Разговоры о важных» о десяти выдающихся псковичах-созидателях, внесших своим трудом вклад в развитие страны. Проект реализует ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.