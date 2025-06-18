Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Горожанской экспедиции и проекте «Создатели истории»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - руководитель Псковской областной археологической экспедиции Александр Михайлов.

Археологический сезон в Псковском регионе в разгаре. На каких территориях сосредоточены усилия археологов в этом году? Почему выбраны именно эти территории? Для чего археологам нужны волонтеры и возрожденный студенческий археологический кружок? В чем суть проекта «Создатели истории. Познавательное путешествие в мир древней Руси»? В чем уникальность поселения у деревни Горожане? Как сделать его точкой притяжения для местных жителей и туристов и почему это так важно?

Ведущий — Олег Добрынин.