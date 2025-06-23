Культура

Восстанавливать памятники Псковской области будут порядка 70 архитекторов и реставраторов со всей России

Третий заезд всероссийского проекта «Истоки. Школа» — «Наследие мастеров» проходит на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры. Он собрал участников из 36 регионов страны — архитекторов, реставраторов, строителей, дизайнеров, художников по граффити, а также представителей Детского совета при Общественном совете Минстроя России и проекта «Я — строитель будущего», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы центра «Истоки»

Открытие смены состоялось в День памяти и скорби. В память о великом подвиге участники присоединились к всероссийской акции «Огненные картины войны». Они выложили инсталляцию «Истоки помнят», для которой использовали тысячи свечей.

«Стартует очередной образовательный заезд "Наследие мастеров“, который посвящен реставрационному искусству, призванному сохранить великое наследие предков и дать потомкам возможность соприкоснуться с ним. Уникальной чертой проекта является интерактивный и практико-ориентированный характер обучения, что дает возможность его участникам развивать практические навыки в рамках занятий на исторических и культурных объектах Псковской области, находящихся в стадии реставрации. Просветительская составляющая летней школы по гуманитаристике направлена на развитие качеств, присущих гармонично развитой личности, способной к творческому мышлению, критическому анализу и активному участию в жизни общества. Уверена, что летняя школа станет для вас не только источником новых знаний и навыков, но пространством для вдохновения, творческих открытий и плодотворного общения», — сказала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Главная цель заезда — передача уникальных знаний и практик, а также сохранение культурного наследия Псковской области. Молодые специалисты в течение пяти дней будут трудиться на объектах, которые находятся на реставрации. Работы проходят на территории церкви Сорока Севастийских Мучеников Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, а также у монумента «Скорбящая мать».

Программа заезда включает практические мастер-классы, занятия с ведущими российскими специалистами, творческие лаборатории, а также разработку креативных решений для современного городского пространства с опорой на традиционные техники.

«Для Псковской области участие молодежи в реальных реставрационных работах — это не просто образовательная инициатива, а важный шаг в деле сохранения нашей истории. Мы видим, как профессиональное сообщество пополняется людьми, для которых память о прошлом — не абстрактное понятие, а личная ответственность. Проект "Истоки. Школа“ дает молодым архитекторам и реставраторам редкую возможность прикоснуться к живой ткани культурного наследия и стать его защитниками уже сегодня», — отметил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Отдельным направлением стала Летняя школа по гуманитаристике, организованная Псковским государственным университетом. Ее участниками стали школьники, проявляющие интерес к истории и планирующие участие во Всероссийской олимпиаде школьников, а также их педагоги. Школа помогает углубить знания молодежи в области истории, культуры и своей роли в сохранении памяти и традиций. Занятия проходят в интерактивной, практико-ориентированной форме. Образовательную часть ведут представители центральной предметно-методической комиссии по истории.

Одновременно с участниками в проект интегрированы выпускники Псково-Печерской семинарии. Семь семинаристов посещают общую программу, отвечают на вопросы, обсуждают духовные и культурные смыслы, формируя опыт открытого миссионерства. Свой вклад вносят и наставники. В течение заезда они проводят полевые исследования, чтобы составить обобщенный портрет участников, их мотивации и ценностей. Это ляжет в основу будущих методических рекомендаций по организации таких проектов в регионах. Исследование поможет понять, как усилить влияние программы, где требуется поддержка, а где можно внедрять новые форматы.

«В старинных Печорах собрались 170 участников: молодые архитекторы, реставраторы, историки, школьники и учителя — те, кто не просто изучает прошлое, а возвращает его к жизни. Важность их работы сложно переоценить, главная задача — не остановить время, а не дать ему стереть нас из истории. Сегодня памятники являются зашифрованными посланиями предков. Реставрация — хирургия времени, где вместо скальпеля — кисть, вместо диагноза — бережная память. Участники приехали на заезд не просто учиться, а выстраивать диалог с вечностью. Потому что, если мы перестанем слышать шепот старых стен, завтра нам нечего будет рассказывать детям», — отметила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Ключевой итог программы — вклад в восстановление объектов военно-исторического значения, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники собственными руками проведут реставрационные работы, применяя современные методики и полученные знания на практике.

Всероссийский проект «Истоки. Школа» реализуется с 2022 года и объединяет представителей различных сфер — от историков и преподавателей до дизайнеров, поэтов и волонтеров — с целью углубления профессиональных знаний, обмена опытом и формирования сообщества молодых людей, стремящихся к сохранению и приумножению культурных и исторических ценностей России.

Организатором события выступает Роспатриотцентр Росмолодежи. Заезд реализуется при поддержке Псковского государственного университета, Общероссийской общественной организации «Союз реставраторов России», Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, АНО «Возрождение», а также комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.