Восстанавливать памятники Псковской области будут порядка 70 архитекторов и реставраторов со всей России

Третий заезд всероссийского проекта «Истоки. Школа» — «Наследие мастеров» проходит на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры. Он собрал участников из 36 регионов страны — архитекторов, реставраторов, строителей, дизайнеров, художников по граффити, а также представителей Детского совета при Общественном совете Минстроя России и проекта «Я — строитель будущего», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Фотографии пресс-службы центра «Истоки»
Открытие смены состоялось в День памяти и скорби. В память о великом подвиге участники присоединились к всероссийской акции «Огненные картины войны». Они выложили инсталляцию «Истоки помнят», для которой использовали тысячи свечей.
Главная цель заезда — передача уникальных знаний и практик, а также сохранение культурного наследия Псковской области. Молодые специалисты в течение пяти дней будут трудиться на объектах, которые находятся на реставрации. Работы проходят на территории церкви Сорока Севастийских Мучеников Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, а также у монумента «Скорбящая мать».
Программа заезда включает практические мастер-классы, занятия с ведущими российскими специалистами, творческие лаборатории, а также разработку креативных решений для современного городского пространства с опорой на традиционные техники.
Отдельным направлением стала Летняя школа по гуманитаристике, организованная Псковским государственным университетом. Ее участниками стали школьники, проявляющие интерес к истории и планирующие участие во Всероссийской олимпиаде школьников, а также их педагоги. Школа помогает углубить знания молодежи в области истории, культуры и своей роли в сохранении памяти и традиций. Занятия проходят в интерактивной, практико-ориентированной форме. Образовательную часть ведут представители центральной предметно-методической комиссии по истории.
Одновременно с участниками в проект интегрированы выпускники Псково-Печерской семинарии. Семь семинаристов посещают общую программу, отвечают на вопросы, обсуждают духовные и культурные смыслы, формируя опыт открытого миссионерства. Свой вклад вносят и наставники. В течение заезда они проводят полевые исследования, чтобы составить обобщенный портрет участников, их мотивации и ценностей. Это ляжет в основу будущих методических рекомендаций по организации таких проектов в регионах. Исследование поможет понять, как усилить влияние программы, где требуется поддержка, а где можно внедрять новые форматы.
Ключевой итог программы — вклад в восстановление объектов военно-исторического значения, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники собственными руками проведут реставрационные работы, применяя современные методики и полученные знания на практике.
Всероссийский проект «Истоки. Школа» реализуется с 2022 года и объединяет представителей различных сфер — от историков и преподавателей до дизайнеров, поэтов и волонтеров — с целью углубления профессиональных знаний, обмена опытом и формирования сообщества молодых людей, стремящихся к сохранению и приумножению культурных и исторических ценностей России.
Организатором события выступает Роспатриотцентр Росмолодежи. Заезд реализуется при поддержке Псковского государственного университета, Общероссийской общественной организации «Союз реставраторов России», Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, АНО «Возрождение», а также комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.