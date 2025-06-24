Культура

Псковский музей дополнил виртуальную выставку, посвященную участникам Парада Победы

Сегодня, в день 80-летия проведения первого Парада Победы, Псковский музей-заповедник представил виртуальную выставку, посвященную псковичам, ставшим участниками Парада, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображения: Псковский музей-заповедник

При подготовке виртуальной выставки «Псковичи – участники Парада Победы 24 июля 1945 года» использовались материалы многотомного издания «Солдаты Победы» (главный редактор, руководитель рабочей группы Н. В. Никитенко).

Михаил Васильев (19.11.1921 – 25.11.2006)

Родился в деревне Кракотино Порховского района. В ряды Красной Армии призван в марте 1941 года в Ленинграде. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 по май 1945 года в составе 10-го гаубично-артиллерийского полка 8-й дивизии НКВД (1941–1942), 124-го гвардейского артиллерийского полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии (1942–1945). Воевал на Донском, Сталинградском, Воронежском, 3-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.

Демобилизовался в октябре 1945 года в звании гвардии старшины. Был на партийной и хозяйственной работе в Порховском районе. В 1962–1973 годах — директор Выбутской восьмилетней и Карамышевской средней школы Псковского района. После работал в системе профессионально-технического образования области.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Иван Васягин (08.10.1919 – 08.03.1998)

Родился в 1919 году в деревне Шушпоново Великолукского района. В Красной Армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Командир телефонного отделения 6-го отдельного гвардейского эскадрона связи 6-й гвардейской кавалерийской дивизии. Воевал на Западном, Степном, Юго-Западном, 2-м Белорусском и 3-м Прибалтийских фронтах.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в составе сводного полка 2-го Белорусского фронта.

Демобилизован в звании гвардии старшины. После войны работал в Великолукской типографии. В 1955 году направлен обкомом КПСС на работу в сельское хозяйство. С 1958 по 1982 год руководитель колхоза «Россия». Возглавляемое И. С. Васягиным хозяйство стало одним из лучших в Псковской области. В 1966 году И. С. Васягину было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской революции, Отечественной войны II степени, Славы III степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Александр Вихляев (27.04.1925 – 09.01.2013)

Родился в 1925 году в деревне Куксово Лысогорского района Тамбовской области. В ряды Красной Армии призван в феврале 1943 года. Участник Великой Отечественной войны с мая 1943 года. Освобождал город Кривой Рог. При форсировании Днепра был ранен. С сентября 1944 года — командир танкового орудия 26-й танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии и Польши, в штурме Кенигсберга.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в составе сводного танкового батальона.

В 1945–1957 годах продолжил службу во 2-й гвардейской танковой дивизии, размещавшейся в городе Выру Эстонской ССР и во Владимирском лагере в Стругах Красных. После завершения службы в Вооруженных Силах проживал в Пскове, работал начальником отдела снабжения, прорабом СУ-84 треста № 44.

Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Виктор Гриднев (10.10.1923 – 25.06.2010)

Родился в 1923 году в городе Сталинграде. В Красной Армии с сентября 1941 года. Служил радистом во 2-м запасном воздушно-десантном полку в Саратовской области, затем зачислен курсантом Куйбышевского воздушно-десантного училища. Прошел переподготовку на курсах командиров пулеметных взводов. В марте – апреле 1943 года проходил службу в 5-й воздушно-десантной дивизии в Московской области. В августе 1943 года воевал командиром пулеметного взвода 69-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии на Калининском и 2-м Прибалтийском фронтах. Принимал участие в освобождении Невеля, Новосокольников, Пустошки, Опочки, Риги.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.

С 1945 по 1967 год служил в Воздушно-десантных войсках. Уволен в запас в звании майора. В 2000 году присвоено звание подполковника. Работал в Псковском городском Доме пионеров, в Псковском отделении Октябрьской железной дороги.

Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Эдуард Ермолович (23.02.1922 – 02.03.1991)

Родился в 1922 году в городе Острове. В Красной Армии с апреля 1941 года. Старший сержант, командир минометного расчета 656-го минометного полка 116-й стрелковой дивизии. Воевал на Западном, Юго-Западном, Степном, 2-м и 1-м Украинском фронтах.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в составе сводного полка 1-го Украинского фронта.

Демобилизован в 1946 году. Был на комсомольской и партийной работе в Островском и Пыталовском районе. Перед выходом на пенсию работал старшим инженером отдела материально-технического снабжения завода «Вектор» в Острове.

Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Николай Иванов (1922–1988)

Родился в 1922 году в деревне Бенево Палкинского района. Перед войной проживал в Пскове. Занимался в аэроклубе. В 1941–1943 годах служил в Батайской военной авиационной школе имени Серова. В 1943 году — летчик 181-го истребительно-авиационного полка 2-й воздушной армии Воронежского фронта. С января 1944 года воевал в 3-м гвардейском авиационном полку 15-й гвардейской авиационной дивизии 1-го Украинского фронта. Участвовал в боях под Курском, Харьковом, в операциях по форсированию Днепра, освобождению Украины, Польши и Чехословакии. Войну закончил в Германии. За годы войны сбил восемь немецких самолетов.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.

В 1950-е годы продолжал службу в качестве летчика-испытателя в системе научно-испытательного центра боевого применения войск ПВО. После увольнения в запас проживал в городе Йошкар-Оле Марийской АССР.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени и двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Алексей Козлов (30.03.1925 – 14.05.1988)

Родился в 1925 году на хуторе Гормиловском Ростовской области. В ряды Красной Армии призван в январе 1943 года. Старший сержант, командир отделения 573-го стрелкового полка 195-й стрелковой дивизии и 396-го саперного батальона 217-й стрелковой дивизии. Воевал на 1-м Украинском, 2-м и 3-м Белорусских фронтах.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта.

С 1945 по 1960 год в Советских Вооруженных Силах. Уволен в запас в звании старшего лейтенанта. С 1960 года работал на предприятиях города Невеля.

Награжден орденом Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Василий Макаров (22.03.1915 – 05.02.2010)

Родился в 1915 году в селе Семеново Арзамасского района Нижегородской области. В ряды Красной Армии призван в 1938 году. Курсант Военно-медицинской академии в городе Куйбышеве. С сентября 1941 года на фронте. Воевал на Западном, 1-м Украинском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. В 1945 году — майор медицинской службы, дивизионный врач 136-й стрелковой Киевской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии.

В Параде Победы участвовал в составе сводного полка 2-го Белорусского фронта.

В 1945–1961 годах продолжил службу в Воздушно-десантных войсках. Уволен в запас в 1961 году. В 1961–1975 годах работал директором Псковского медицинского училища.

Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Владимир Макаров (20.07.1920 – 03.09.1994)

Родился в 1924 году в деревне Горки Опочецкого района. В Красной Армии с августа 1941 года. Воевал на Ленинградском фронте в составе 42-й армии. Принимал участие в оборонительных боях под Ленинградом, в снятии блокады Ленинграда, в освобождении районных центров современной Псковской области и Латвии, в разгроме Курляндской группировки немцев.

Старший сержант. Полный кавалер ордена Славы. На момент представления к награждению орденом Славы I степени — командир расчета 76-миллиметрового орудия 1973-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й отдельной истребительно-противотанковой бригады 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.

В 1945–1974 годах в Советских Вооруженных Силах. Был уволен в запас в звании полковника. Работал инженером на Ленинградской междугородной телефонной станции.

Награжден орденами Славы I, II и III степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Иван Михайлов (08.07.1922 – 19.02.1997)

Родился в 1922 году в деревне Зайково Новосокольнического района. В Красной Армии с июля 1941 года. Старший сержант, командир орудия батареи 327-го артиллерийского полка 186-й стрелковой дивизии. Воевал на Ленинградском, Волховском, Калининском, Брянском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Участвовал в боях за взятие Данцига, Штеттина, в освобождении Варшавы. Закончил войну под Берлином.

Участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года.

Демобилизовался 27 февраля 1946 года. Работал в Новосокольниках помощником машиниста паровозного депо, рабочим участка энергоснабжения Новосокольнического сетевого района, ПМК-16 и дистанции пути.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Виктор Михеенко (30.10.1924 –14.11.2015)

Родился в 1924 году в деревне Яшково Себежского района. В октябре 1942 года вступил в партизанский отряд 10-й Калининской партизанской бригады. В июле 1944 года призван в ряды Красной Армии и направлен в Саратовское танковое училище. Воевал механиком-водителем средних танков 4-й танковой Кантемировской дивизии.

Принимал участие в Параде Победы 24 июня 1945 года в составе сводного моторизованного полка.

После войны работал заведующим избой-читальней, заведующим отделом культуры Идрицкого райисполкома, директором мясокомбината.

Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Евгений Орлов (1923–2005)

Родился 8 февраля 1923 года в поселке Пушкинские Горы Псковской области. Призван в ряды Красной Армии Сталинским РВК города Уфы в феврале 1943 года. Участвовал в Великой Отечественной войне с ноября 1943 года в составе взвода пешей разведки 182-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го и 3-го Украинских фронтов. Гвардии сержант.

В Параде Победы участвовал в составе сводного полка 3-го Украинского фронта.

Демобилизован на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1947 года. Проживал в Великом Новгороде. Работал токарем на заводе «Волна».

Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Василий Осипов (03.08.1919 – 30.12.1987)

Родился в 1919 году в деревне Мартиново Невельского района. В ряды Красной Армии призван в 1939 году. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 годов. Командир отделения роты разведчиков 17-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в освобождении Смоленской области, Белорусской и Литовской ССР, во взятии Тильзита, в штурме Кенигсберга. Во время советско-японской войны участвовал в боях за освобождение Харбина, Мукдена, Дальнего и Порт-Артура.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта.

После войны работал начальником отдела кинофикации Пустошкинского района.

Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Василий Пантелеев (26.09.1923 – 18.04.1992)

Родился 26 сентября 1923 года в деревне Куракино Великолукского района. В Красной Армии с апреля 1942 года. Воевал на Калининском, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронте. Младший сержант, командир огневой точки 13-го отдельного моторизированного противотанкового огнеметного батальона.

В Параде Победы 24 июня 1945 года принимал участие в составе сводного полка 3-го Белорусского фронта.

В 1946 году В. Л. Пантелеев был демобилизован из Вооруженных Сил СССР. Жил в Великих Луках. Работал экспедитором, контролером-ревизором на пассажирских поездах Великолукского отделения Октябрьской железной дороги.

Награжден орденами Славы I, II и III степени, орденом Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Георгий Сорокин (23.04.1917 – 03.06.2010)

Родился в 1917 году в селе Кизил Челябинской области. В Красной Армии с 1939 года. Службу проходил в 293-м Краснознаменном полку на территории Монгольской Народной Республики. С декабря 1941 по октябрь 1942 года — курсант Черниговского военно-инженерного училища в городе Иркутске. Гвардии капитан, командир саперной роты 51-го отдельного мотосаперного батальона 24-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. Участник боев под Сталинградом и на Курской дуге. Освобождал Смоленск, Минск, Каунас, Вильнюс, города Восточной Пруссии.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в составе сводного полка 2-го Белорусского фронта.

В Советских Вооруженных Силах с 1946 по 1970 год. Уволен в запас в звании подполковника. В 2000 году присвоено звание полковника. Работал в Пскове на галантерейно-футлярной фабрике.

Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Иван Фешкин (10.11.1924 – 21.04.2005)

Родился в 1924 году в поселке Троицком Курской области. В Красной Армии с 1942 года. Воевал на Северо-Кавказском фронте. Участвовал в освобождении Донбасса в составе 4-го Украинского фронта. После окончания курсов младших лейтенантов с мая 1944 года воевал на 1-м Прибалтийском фронте командиром взвода автоматчиков и командиром пулеметного взвода на 3-м Белорусском фронте. Участвовал в освобождении Белорусской и Литовской ССР, в боях на территории Восточной Пруссии.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в составе 2-й Таманской стрелковой дивизии.

В Советских Вооруженных Силах до 1960 года. Демобилизован в звании капитана. Работал на Опочецком ремонтном заводе токарем-шлифовщиком, а затем возглавлял районный профсоюз работников сельского хозяйства.

Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденами Красной Звезды, «Знак Почета», двумя медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Андрей Хайленко (18.02.1923 – 10.09.1996)

Родился в 1923 году городе Алма-Ате. В Красной Армии с августа 1941 года. На фронте с ноября 1941 года. Служил радиотелеграфистом 793-го легкого артиллерийского полка 257-й стрелковой дивизии Калининского фронта. Участник боев за Великие Луки. После окончания Смоленского артиллерийского училища в составе 74-й гаубично-артиллерийской бригады 27-й артиллерийской дивизии РГК воевал на Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах. Освобождал Невель, Пушкинские Горы, Идрицу, Резекне, Ригу, принимал участие в ликвидации Курляндской группировки немцев.

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года.

В Советских Вооруженных Силах до 1979 года. В 1971–72 годах находился в качестве военного специалиста в Египте.

Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Григорий Калиновский (10.04.1900 – 15.10.1975)

Родился в 1900 году в селе Яромирка Каменец-Подольского района Хмельницкой области. В Красной Армии с 1919 года. Участник Гражданской войны. В январе 1942 года командир 817-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии, принимал участие в контрнаступлении советских войск под Москвой. С 1943 года командир 65-й стрелковой дивизии. Участник Ленинградско-Новгородской, Новгородско-Лужской, Псковской, Выборгской, Петсамо-Киркенесской наступательных операций. Будучи командиром 134-го стрелкового корпуса, принимал участие в оборонительных и наступательных боях на кандалакшском направлении.

24 июня 1945 года был командиром сводного полка Карельского фронта в Параде Победы. С 1955 года в отставке. Проживал в Пскове.

Награжден двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Красной Звезды, а также Королевским Норвежским орденом Святого Олафа — Командор со звездой; медалями «За оборону Советского Заполярья», «За оборону Москвы» и «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.