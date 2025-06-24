Культура

Блеснуть смекалкой и интуицией смогут участники новой игры-квеста в Пушкинском заповеднике

Попробовать свои силы в интеллектуальной квест-игре «Тайны Тригорского» приглашает всех желающих Пушкинский заповедник.

Сергей Репин. Тригорское. Банька (1978). Из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, испытание предназначено для любителей загадок, головоломок и приключений. Оно идеально подходит для жизнерадостной дружеской компании или семейной команды, причём количество участников квеста в любой момент времени может быть любым и ничем не ограничено.

«Маршрут игры, — детализируют разработчики квеста «Тайны Тригорского», — проходит по мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей ссыльного Пушкина. Большой (вместе с лугами его площадь составляет порядка 37,6 га) тригорский парк, созданный первым хозяином усадьбы, Максимом Вындомским, в английском стиле — великолепный образец русского садово-паркового искусства второй половины XVIII века. Его планировка тщательно продумана и очень интересно увязана с холмистой местностью и двумя глубокими оврагами на территории усадьбы, с живописной долиной Сороти. Кроме того, парк Тригорского действительно полон тайн, связанных как с Александром Сергеевичем, так и с героями его произведений, прежде всего — с героями романа «Евгений Онегин», чьи портреты ссыльный Пушкин, как считается, во многом «списывал» именно со своих тригорских соседей. Словом, этот парк — просто идеальное пространство для игры-приключения!» — подытожили в Пушкинском заповеднике.

Разработчики игры также предупреждают, что, выполняя задания квеста, его участникам понадобится проявить не только эрудицию, но и смекалку, а порой и интуицию. Зато всех, кто успешно пройдёт все этапы, в конце приключения ожидает приятный сюрприз.

Маршрутный лист и карту игры можно найти в кассе музея-усадьбы «Тригорское», которая летом, в высокий сезон, работает без выходных, — уточнили в Пушкинском заповеднике.