Культура

Псковичей приглашают на поэтический джем-сейшн в Центральной городской библиотеке

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на поэтический джем-сейшн 27 июня в 17 часов с участием авторов из Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Литературный десант с берегов Невы представляют Юлия Резвова, поэт, лауреат конкурса «Петербургский ангел» и финалистка конкурса «Золото русской литературы», Юлия Лобачёва, организатор и ведущая музыкально-литературного блока «Синий мост» на ежегодном фестивале «Книжные аллеи» в Петербурге, а также поэт Игорь Косовских.

Музыкальная часть сессии пройдет с участием Анны Рассказовой, основателя фолк-коллектива «ТриШаГа».

«В этот летний вечер всех ждет живой контакт, неповторимый опыт сближения и эмоционального взаимодействия, музыка, стихи и удовольствие», - отметили в библиотеке.