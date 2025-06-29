Культура

Концертный зал ГКЦ в Пскове отремонтируют до конца августа

На капитальный ремонт концертного зала Городского культурного центра в Пскове могут выделить 8 219 184 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

В зале планируется заменить полы, провести расчистку погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок. Деревянные конструкции при замене пола обработают антисептиком-антипиреном. Подрядчик произведет выравнивание и покраску потолков, стен и проемов. Также произведут замену ламп накаливания на светодиодные.

Срок выполнения работ - до 29 августа текущего года. Подрядчика определят 9 июля.