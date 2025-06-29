Культура

В Псковском музее-заповеднике начал работу Молодежный совет

В Псковском музее-заповеднике начал работу Молодежный совет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотография: Псковский музей-заповедник

В его состав вошли 9 представителей нескольких отделов и служб музея в возрасте от 20 до 35 лет, занимающихся организацией и проведением культурно-просветительских и массовых мероприятий, информационным освещением деятельности музея, разработкой культурно-просветительских программ для детей.

Молодежный совет станет постоянно действующим координационным, совещательным, консультативным органом музея.

Представители совета приняли активное участие в фестивале «Довмонт Псковский» и организовали несколько площадок с мастер-классами.

Молодежный совет сформирован по поручению Министерства культуры Российской Федерации. Информация о деятельности совета будет публиковаться в группе Музейного образовательного центра в VK.