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Культура

Финалистка седьмого сезона: «Битва талантов» в Пскове — возможность получить признание

01.07.2025 15:54|ПсковКомментариев: 0

«Битва талантов» в Пскове — это шанс показать свои способности широкой аудитории, заявила финалистка седьмого сезона Алиса Андреева. 

Алиса Андреева участвовала  в номинации «Спорт» (Pole sport).

«Участие в "Битве талантов" помогло мне раскрыть творческий потенциал, поверить в свои силы и получить ценный сценический опыт. Это отличная возможность заявить о себе, найти единомышленников и получить обратную связь от профессионалов», - поделилась финалистка.

Также она объяснила, почему нужно участвовать в «Битве талантов»: это шанс показать свои способности широкой аудитории; возможность получить признание, полезные советы от экспертов и даже призы; отличный способ побороть страх сцены и улучшить свои навыки; новые знакомства, вдохновение и мотивация развиваться дальше.

«Самый запоминающийся момент — это выход на сцену под аплодисменты зрителей и ощущение, что твое творчество действительно резонирует с публикой. А еще — момент объявления результатов, когда понимаешь, что все старания были не зря!» - заключила Алиса Андреева.

Прием заявок на кастинг продолжается. Однако вакантных мест для участия в кастинге остается все меньше. Организаторы готовы увидеть любой талант — как танец, песню, так и музыкальное исполнение и даже акробатические пируэты.

Заявки от желающих принять участие принимаются в официальной группе проекта. Отправить информацию о себе и своем таланте нужно в личные сообщения группы. Вопросы можно задать по телефону: 8-911-350-19-14.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в рамках празднования День города Пскова 27 июля.

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Организаторами и партнерами проекта выступают, в частности, ПЛН, радио ENERGY, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн» при поддержке управления культуры администрации города Пскова. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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