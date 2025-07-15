Культура

Выставку о жизни Юрия Спегальского представят в Псковском музее

Новая выставка «Великая Отечественная война в судьбе человека: архитектор Юрий Павлович Спегальский» откроется для посетителей 18 июля в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: Псковский музей-заповедник

Выставка посвящена памяти и трудовому подвигу в военное время замечательного псковского и ленинградского архитектора-верхолаза, реставратора и художника Юрия Спегальского.

Посетители музея увидят воспроизведенные копии документов, рисунков, фотографий, связанные с жизнью талантливого архитектора. Выставочные экспонаты представлены из коллекции Псковского музея-заповедника, музеев Москвы и Санкт-Петербурга, фондов государственных архивов Пскова и Санкт-Петербурга.