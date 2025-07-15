Культура

Концерт по итогам VI Форума молодых семей пройдет в Пскове

Концерт по Концерт по итогам VI Форума молодых семей проведут в Доме молодежи 20 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации АНО «Центр профессиональных компетенций и развития "Приоритет"».

«Дорогие друзья, мы помним с вами, что на Форуме молодых семей наш традиционный душевный концерт не состоялся в полном объеме из-за дождя! Но мы люди, умеем и можем идти навстречу обстоятельствам! А поэтому решили сделать всё возможное, чтобы повторить эту возможность для артистов, талантливых семей и самых маленьких исполнителей! Мы собрали всех артистов, которые в этот день смогут присоединиться вновь, и надеемся на ваши теплые аплодисменты!» — сообщили в организации.

Напомним, концерт состоится 20 июля в 17.00 в Доме молодежи, 2 этаж, актовый зал. Адрес: Конная, 2.

Вход бесплатный. Зарегистрироваться можно по форме.

Напомним, VI Форум молодых семей состоялся в Пскове 13 июля.