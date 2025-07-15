Программа для юных псковичей и народные гулянья пройдут в Пскове на выходных

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города Пскова, в выходные дни (26 и 27 июля) Дом офицеров приглашает псковичей на творческие программы, с участием коллективов учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
26 июля с 12:00 до 15:00 в Парке Строителей ждут юных псковичей и их родителей на праздничной программе «Дарим городу таланты».
«Юных псковичей ждет много интересного: выступление лучших детских коллективов Дома офицеров с любимыми песнями и танцами; увлекательные игровые конкурсы и тематические мастер-классы. Будет весело, интересно и очень познавательно!» - отметили в учреждении.
27 июля с 12:00 в сквере Дома офицеров начнутся народные гулянья.
В программе праздничных гуляний будут работать зоны активного детского отдыха, батуты и аттракционы; ярмарка-продажа мастеров и ремесленников как псковских, так и с других прилегающих областей; зоны вкусного питания и комфортного пребывания.
Но главные составляющие праздника – это творческие программы для псковичей разных возрастов и любителей разножанрового народного творчества:
«Тематически оформленная территория, аттракционы, ярмарочная торговля, тематические музыкальные программы – это целый день, наполненный радостью, общением и позитивными эмоциями!» - уверены в Доме офицеров.
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