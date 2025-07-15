Культура

Программа для юных псковичей и народные гулянья пройдут в Пскове на выходных

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города Пскова, в выходные дни (26 и 27 июля) Дом офицеров приглашает псковичей на творческие программы, с участием коллективов учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

26 июля с 12:00 до 15:00 в Парке Строителей ждут юных псковичей и их родителей на праздничной программе «Дарим городу таланты».

«Юных псковичей ждет много интересного: выступление лучших детских коллективов Дома офицеров с любимыми песнями и танцами; увлекательные игровые конкурсы и тематические мастер-классы. Будет весело, интересно и очень познавательно!» - отметили в учреждении.

27 июля с 12:00 в сквере Дома офицеров начнутся народные гулянья.

В программе праздничных гуляний будут работать зоны активного детского отдыха, батуты и аттракционы; ярмарка-продажа мастеров и ремесленников как псковских, так и с других прилегающих областей; зоны вкусного питания и комфортного пребывания.

Но главные составляющие праздника – это творческие программы для псковичей разных возрастов и любителей разножанрового народного творчества:

в 14:00 юные исследователи и их родители смогут принять участие в интерактивной программе «Загадки нашего города»! Коллективное разгадывание тайн из истории Псковского края будет чередоваться с яркими творческими выступлениями, а смекалка и ловкость – поощряться сладкими призами, отметили организаторы.

В 16:00 праздник продолжит военный оркестр. Праздничное настроение создаст новая программа из популярных музыкальных композиций.

В 17:00 кульминацией дня станет тематическая концертная программа от коллективов Дома офицеров «Малый город славной истории. Путешествие сквозь времена». Псковичей пригласят погрузиться в прошлое города и вспомнить его великие моменты.

«Тематически оформленная территория, аттракционы, ярмарочная торговля, тематические музыкальные программы – это целый день, наполненный радостью, общением и позитивными эмоциями!» - уверены в Доме офицеров.

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