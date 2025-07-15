Культура

Площадка «Живая история» начала свою работу в изборском музее

Площадка «Живая история» с играми для всей семьи начала свою работу в Государственном музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Ежедневно с 10:30 до 16:30 в Изборской крепости будут проходить бесплатные интерактивные квесты и творческие мастер-классы.

В понедельник и субботу сотрудники музея приглашают всех желающих отправиться в «Чудесное путешествие» из Корсуни, священного для России места, в Изборск – место зарождения Российской государственности и паломничества к православным святыням.

Во вторник и пятницу юные гости музея вместе с родителями смогут отправиться в «Ганзейское путешествие» и почувствовать себя ганзейскими купцами и совершим странствие по морям и городам.

В среду в Изборской крепости можно будет пройти «Путями Александра Невского» и вспомнить все подвиги великого полководца, Святого Благоверного князя Александра Невского. В четверг и воскресенье гостям предлагают отправиться в «Путешествие из Изборска в Царьград».

С пятницы по воскресенье с 13:00 до 15:00 в Изборской крепости можно будет принять участие в увлекательных творческих мастер-классах.